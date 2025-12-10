قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إنذار صحي قبل الكارثة.. موجة الإنفلونزا الخارقة تجتاح بريطانيا

إنذار صحي قبل الكارثة .. موجة الإنفلونزا الخارقة تجتاح بريطانيا
إنذار صحي قبل الكارثة .. موجة الإنفلونزا الخارقة تجتاح بريطانيا
ملك ريان

تشهد بريطانيا موجة شديدة من الإنفلونزا بسبب سلالة متحولة من فيروس H3N2، مما أثار قلق السلطات الصحية والمستشفيات حول الضغط الهائل على النظام الطبي.


 

الإصابات ارتفعت بسرعة غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة، ودفعت العديد من المستشفيات إلى إلغاء العمليات غير الطارئة وإيقاف زيارات الزوار لتخفيف الضغط على الطواقم الطبية وحماية المرضى.


 

المستشفيات أبلغت عن ازدحام قياسي في أقسام الطوارئ، ونقص أسرة العناية المركزة وسط تفاقم الحالات الحرجة، فيما يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوفيات بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.


 

المدارس أيضاً تأثرت بشدة، إذ تم إغلاق بعضها مؤقتاً أو تعليق بعض الأنشطة بعد انتشار العدوى بين التلاميذ بسرعة، حيث يعاني الكثير من أعراض حادة تشمل الحمى والسعال والتعب الشديد وأحياناً مضاعفات تنفسية أو هضمية، الأمر الذي زاد من القلق بين أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام.


 

الأطباء والممرضون يعملون ساعات طويلة تحت ضغط هائل، وسط تحذيرات من أن أي إضراب أو نقص في الطواقم الطبية قد يزيد الوضع سوءاً ويعرض حياة المرضى للخطر، ما دفع بعض النقابات الطبية إلى مناقشة خطوات احتجاجية للفت الانتباه إلى ظروف العمل الصعبة والاحتياجات الطارئة.


 

السلطات الصحية دعت الجمهور إلى الالتزام بالتدابير الوقائية مثل غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة، كما نصحت من تظهر عليهم الأعراض بالبقاء في المنزل لتقليل انتشار العدوى، فيما يراقب المسؤولون الوضع عن كثب ويستعدون لتوسيع قدرة المستشفيات إذا استمر ارتفاع الإصابات.


 

الخبراء يؤكدون أن موسم هذا الشتاء قد يكون الأسوأ منذ سنوات إذا تزامن تفشي الفيروس مع أي أزمات في الطواقم الطبية، مشيرين إلى أهمية التلقيح الموسمي للإنفلونزا للحد من انتشار العدوى وخطر المضاعفات، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.


 

المجتمع الطبي يحذر من أن تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى انهيار جزئي في الخدمات الصحية، مما يزيد من الضغط على الطواقم ويؤثر على جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بينما تسعى السلطات للتأكد من توفير الموارد الكافية واستعداد المستشفيات للتعامل مع موجة العدوى الحالية.


 

يتابع المواطنون الوضع بقلق مع تزايد حالات المرض والوفاة، ما يجعل الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية أمراً حيوياً للحد من تأثير هذه الموجة المتحورة من الإنفلونزا على الصحة العامة.

انفلونزا انذار صحي بريطانيا كوارث مرض امراض

