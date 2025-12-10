الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على نشر الوعي بين مستهلكي الكهرباء، لذا قدم أهم الإرشادات للتعامل الآمن مع مهمات الكهرباء أثناء الأمطار وهي..

نصائح اثناء سقوط الامطار

1-الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.



2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.



3-الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.



4-إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.



5-الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.



6-توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الدفاية

عند شراء الدفاية الكهربائية يجب مراعاة الآتي:

1- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء