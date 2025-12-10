وزيرة التنمية المحلية: إزالة عدد من الأدوار المخالفة بعقارات في أحياء السلام أول والمقطم بالقاهرة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بمتابعة أعمال إزالة عدد من العقارات المخالفة بأحياء السلام أول والمقطم بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال المخالف حيث تم الربط مع مركز السيطرة الموحد بالمحافظة لمتابعة أعمال الإزالة كاملة.

جاء ذلك عبر تقرير تلقته د.منال عوض اليوم من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التنمية المحلية لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ الإزالة لدور مخالف لعقار بشارع ٣٣ مخالف لشروط الترخيص بحي المقطم، وكذا تم تنفيذ الإزالة لعدد ٣ أدوار لعقار مخالف بشارع دار الغد متفرع من شارع التروللي وعدد ٢ دور لعقار مخالف بشارع محمد جلال بحي السلام أول .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس اللجنة بإستمرار المتابعة مع كافة محافظات الجمهورية للتصدي للمخالفات البنائية في المهد وإزالتها حتي سطح الأرض وفرض هيبة الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون بالتصدي بكل حسم لاي بناء مخالف في المهد ، وطالبت رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور والمتابعة الميدانية وفرق المتابعة لرصد أى مخالفات والتعامل الفوري معها.