رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025 أمام الجنيه.

وكان قد سجّل سعر الدولار أمام الجنيه أمس ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملات الثلاثاء داخل عدد من البنوك العاملة.

أداء الدولار

ويواصل الدولار أداءً متوازنًا داخل نطاق ضيق من التحرك، في ظل استقرار العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق الصرف المحلي.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-12-2025 ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم

وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك:

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي



47.61 جنيه للشراء

47.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



47.59 جنيه للشراء

47.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست



47.58 جنيه للشراء

47.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي



47.57 جنيه للشراء

47.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي



47.57 جنيه للشراء

47.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية



47.57 جنيه للشراء

47.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي



47.56 جنيه للشراء

47.66 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة



47.55 جنيه للشراء

47.65 جنيه للبيع

بنك تنمية الصادرات



47.55 جنيه للشراء

47.65 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري



47.55 جنيه للشراء

47.65 جنيه للبيع