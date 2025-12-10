قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يستضيف اليوم الأربعاء واحدة من أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالنسخة 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد المواجهة وهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ويأمل الفريق الملكي في استثمار الدعم الجماهيري لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

على الجانب الآخر، يسافر مانشستر سيتي إلى مدريد باحثًا عن فوز ثمين، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط، ويطمح بيب جوارديولا إلى القفز نحو المراكز الثمانية الأولى وتفادي الدخول في حسابات الملحق المعقدة.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي – دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تقام المباراة يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو، وتنطلق في 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة beIN Sports المنافسات حصريًا، وقد حددت قناة beIN Sports 1 HD لبث اللقاء المرتقب.