تعزيز الوعي الرقمي في إطار حملة الـ 16 يوم لقومي الإسماعيلية بجامعة قناة السويس



نظّم المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس ومركز إعداد القادة بالجامعة، ندوة توعوية بعنوان "أمان رقمي وحق إنساني"، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بقيادة أ. د لبنى زكي مقرر فرع المجلس بالمحافظة.

رعاية جامعية واسعة للفعالية



وجاءت الندوة تحت رعاية أ. د ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من أ. د محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ. د ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، إلى جانب إشراف تنفيذي من أ. د محمود شعيب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، و أ. د عطوة المتولي عطوة مدير مركز إعداد القادة، وسط حضور طلابي كبير.

شرح اختصاصات المجلس ودور الشباب في المواجهة



وقدّمت الأستاذة منى عباس عضو المجلس القومي للمرأة محاضرة موسعة تناولت تعريف دور المجلس واختصاصاته والخدمات المقدمة للسيدات، إلى جانب توضيح أهداف حملة الـ16 يوم وأسباب العنف وآليات الحماية والإبلاغ عن الانتهاكات. كما شهدت الجلسة نقاشات مفتوحة مع الطلاب حول أشكال العنف المختلفة، وخاصة العنف الإلكتروني ودور الشباب في الحد منه.

التأمين الصحي الشامل يدعم المرأة المعيلة

كما قدّمت الأستاذة مادلين فيكتور مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بفرع الإسماعيلية في منظومة التأمين الصحي الشامل عرضًا توضيحيًا حول برامج دعم المرأة المعيلة داخل المنظومة، والخدمات المقدمة وآليات الاستفادة منها، في إطار التعاون بين الجهات المعنية لخدمة المرأة.

العنف وآثاره النفسية والاجتماعية

واختُتمت الندوة بمحاضرة للدكتور محمود عسل استشاري التدريب وبناء القدرات، الذي استعرض مفهوم العنف وأنواعه وآثاره النفسية والسلوكية على المرأة والمجتمع، إضافة إلى مناقشة أسبابه وسبل تجنبه عبر حوار تفاعلي مع الطلاب.

استمرار فعاليات التوعية بالمحافظة

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، ودعم المرأة على مختلف الأصعدة.