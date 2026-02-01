شبكة "بريكس": تعاون استراتيجي بين الصين وإندونيسيا لاستعادة النظم البيئية البحرية

ذكرت شبكة تلفزيون (بريكس) الدولية اليوم /الأحد/ أن الصين وإندونيسيا تسعيان في الوقت الراهن لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما لاستعادة النظم البيئية البحرية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المشروع يركز على حماية الشعاب المرجانية من خلال إنشاء مزارع بحرية تعتمد على حلول تقنية مبتكرة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة أثمرت نتائج ملحوظة.

وكانت جامعة شنغهاي للمحيطات قد أطلقت هذه المبادرة، مركزة بصفة أساسية على مياه جنوب إندونيسيا. وبحسب الباحثين المشاركين، شهدت هذه المزارع تطورا متسارعا حتى باتت تمثل "جنة تحت الماء" قادرة على احتضان أنواع بحرية متنوعة والمساهمة الفعالة في صون التوازن البيئي المحلي.

وتشير بيانات المراقبة العلمية إلى أن رقعة الشعاب المرجانية سجلت نموا مستمرا، حيث جرى تحديد أكثر من 130 نوعا من المرجان، ينتمي معظمها لجنسي أكروبورا وبوراتيس، مما يبرهن على التحسن التدريجي الملموس في جودة البيئة المائية بالمنطقة.

كما رصد العلماء وجود أنواع من الأسماك المفترسة ذات المستوى الغذائي العالي، وهي الكائنات المسؤولة عن تنظيم السلسلة الغذائية، ويعد وجود هذه الأنواع مؤشرا قويا على تشكل نظام بيئي بحري مستدام وديناميكي يمتلك سلسلة غذائية متكاملة.

يذكر أن المشروع قد انطلق في عام 2022، واختتمت مرحلته الأولى في عام 2024 بعد تطوير تقنيات متخصصة لزراعة المرجان وحفظ المخزونات البحرية.

أما المرحلة الثانية، والمقرر استمرارها حتى عام 2027، فستركز على إدخال تحسينات فنية وإدارية متقدمة، تشمل تركيب كاميرات ذكية للمراقبة اللحظية، وتوسيع نطاق المبادرة ليشمل مناطق بحرية أخرى في إندونيسيا.