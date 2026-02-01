رئيس البنك الأهلي: حصلنا على وعود بعدم إلغاء الهبوط مرة أخرى

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن إلغاء الهبوط مرة أخرى هذا الموسم غير مطروحة بالمرة.

وقال نصار، في تصريحات مع كريم رمزي، لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: حصلنا على وعود في الاجتماع الماضي بشأن الغاء الهبوط ، وأنه لن يتكرر مرة أخرى هذا الموسم.

وأضاف: إلغاء الهبوط مرة أخرى سيضر بمصلحة الكرة المصرية وسيجعلنا أقرب إلى نظام الدوري الليبي وسندخل في متاهة

وتابع: في الموسم الماضي عقب الغاء الهبوط حصلنا على وعود في وجود رئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية على عدم الغاء الهبوط مرة أخرى وان هذا الموسم استثنائيا

وواصل: نتمسك بتواجد أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للفريق وهو مدرب يعمل باحترافية شديدة.