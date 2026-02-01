وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة

يفتتح غدًا الإثنين، الموافق 2 فبراير 2026، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض المنتجات والسلع الغذائية، الذي تنظمه الوزارة في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك.

ويحضر الافتتاح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ويُقام المعرض في المتحف الزراعي بالدقي .

ومن جانبه ، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مؤكداً رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الإنتاجية والمنافذ التابعة للوزارة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمساهمة في خفض الأسعار.

ووجه "فاروق" بضخ كميات إضافية من اللحوم "الطازجة، والمبردة، والمجمدة)، والدواجن، والأرز، والزيوت، والبقوليات، وبيض المائدة، بالإضافة إلى "ياميش رمضان" في جميع منافذ الوزارة الثابتة بمركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، كذلك المنتشرة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

المنافذ المتنقلة

وقرر وزير الزراعة الدفع بأسطول من المنافذ المتنقلة لتستهدف المناطق النائية والأكثر احتياجاً، والميادين العامة، والمناطق الأكثر كثافة، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق، وذلك من خلال سياسة "من المزرعة إلى المستهلك" لتقليل الحلقات الوسيطة.