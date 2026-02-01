القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

وقع اللواء أح هانى محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة العقد النموذجى الموحد مع المحافظة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لصالح الأحياء والمدن والمنطقة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

يهدف هذا العقد إلى دعم قدرات المحافظة من خلال توفير البنية التحتية للإتصالات الحديثة والمؤمنة لأحياء ومدن المحافظة بجانب المنطقة الصناعية والإستثمارية ، وتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة مما يدعم تطوير أداء العاملين ويسهم بشكل فعال فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح بالكفاءة والقدرة المطلوبة ، تماشياَ مع إستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الرقمية للدولة.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.