التضامن تحدد موعد أول برنامج لأداء العمرة 2026.. التفاصيل الكاملة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، لإطلاق أول برنامج رسمي لأداء العمرة، اعتبارا من يوم 13 فبراير 2026 وحتى العودة في 22 فبراير من الشهر نفسه، في إطار التوسع في الخدمات المقدمة للمستفيدين، بهدف تنظيم رحلة عمرة متكاملة للمواطنين، مع توفير جميع الخدمات والإجراءات الدينية والإدارية لضمان راحة المعتمرين والمستفيدين من البرنامج.

تفاصيل برنامج العمرة

يتضمن برنامج العمرة الذي تنظمه وزارة التضامن مستويين، الأول والثاني، مع الترتيب الزمني التالي:

ـ الإقامة بمكة المكرمة: 7 ليالٍ تشمل أداء مناسك العمرة وزيارة المشاعر المقدسة.

ـ الإقامة بالمدينة المنورة: 3 ليالٍ تشمل زيارة المسجد النبوي الشريف والمزارات الدينية المهمة.

ـ ويقدم البرنامج خدمات شاملة تشمل النقل والإقامة والإرشاد الديني، مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة للحجاج.

أهمية برنامج العمرة للمواطنين

يعد هذا البرنامج خطوة مهمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير أداء مناسك العمرة، حيث يقدم:

ـ رحلة منظمة ومتكاملة تشمل الإقامة والنقل والإرشاد الديني.

ـ فرصة للمواطنين من جميع المحافظات لأداء العمرة في أجواء مريحة وآمنة.

اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

في السياق نفسه، تنظم وزارة التضامن الاجتماعي عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج الاختبارات التحريرية الإلكترونية لاختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أن هذه الاختبارات تهدف لضمان الكفاءة والقدرة على الإشراف على رحلات العمرة والحج وفق معايير دقيقة ومنظمة.

شروط مشرفي حج الجمعيات الأهلية

أوضح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المرشح للعمل كمشرف على حج الجمعيات الأهلية، وهي:

ـ أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المستوفاة للشروط، ويشترط مرور عام على العضوية حتى 31/12/2025.

ـ بالنسبة للمرشح عن مؤسسة أهلية، يجب أن يكون من المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الأمناء.

ـ الحصول على مؤهل عالٍ على الأقل.

ـ التمتع بالثقافة الإدارية والدينية الصحيحة.

ـ توفر سابقة خبرة إشرافية على حج الجمعيات الأهلية.

ـ ألا يزيد السن عن 60 عامًا ولا يقل عن 30 عامًا، ويُحسب السن اعتبارًا من 30/6/2026.

ـ تأتي هذه الشروط لضمان تأهيل مشرفين قادرين على إدارة الرحلات الدينية بكفاءة عالية، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات للحجاج.