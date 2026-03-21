مدرب بيراميدز ينتقد ضغط المباريات: نواجه ظروفًا صعبة غير مبررة

انتقد كرونسلاف يوروتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، ضغط المباريات الذي يواجهه فريقه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن جدول اللقاءات يمثل عبئًا كبيرًا على اللاعبين.

وتساءل يوروتشيتش عن سبب خوض بيراميدز مباراة قوية في كأس مصر بين مواجهتي الذهاب والإياب في ربع نهائي أفريقيا، معتبرًا أن هذا الأمر غير طبيعي وغير مفهوم.

وأشار إلى أن الفريق قدم الكثير للكرة المصرية خلال العامين الماضيين وحقق إنجازات مهمة، لكنه لا يشعر بوجود التقدير الكافي، مؤكدًا أن هناك ظروفًا صعبة تُفرض على الفريق بشكل غير مبرر.

وأضاف أن ضغط المباريات يجبره على إجراء تغييرات مستمرة تصل إلى 4 أو 5 لاعبين في كل مباراة لتجنب الإجهاد، مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى اللاعبين وقدرتهم على المنافسة في جميع البطولات