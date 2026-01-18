قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
أخبار البلد

التضامن تبحث آخر استعدادات موسم حج 2026 .. صور

جانب من الاجتماع لبحث آخر استعدادات موسم حج 2026
جانب من الاجتماع لبحث آخر استعدادات موسم حج 2026
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقى أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وفد شركة بشرى الضيافة لخدمات الحج، وشركة الدار البيضاء لخدمات الإعاشة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1447هـ - 2026م؛ ضمن جهود الوزارة للتنسيق المسبق والتخطيط المتكامل لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

الاستعدادات التشغيلية والتنظيمية المعتمدة لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية

وقدم وفد "بشرى الضيافة" عرضًا تفصيلياً شاملًا تناول منهجية العمل والاستعدادات التشغيلية والتنظيمية المعتمدة لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية؛ خاصة في أماكن المشاعر المقدسة، بما يحقق تنظيمًا متكاملًا وتجربة حج تتسم بالراحة والطمأنينة، وتعكس أعلى معايير الجاهزية والانضباط.

جانب من اجتماع التضامن الاجتماعي لبحث آخر استعدادات موسم حج 2026

من جانبه، أعرب  أيمن عبد الموجود عن سعادته باستقبال وفد شركتي بشري الضيافة والدار البيضاء،  مشيرا إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج في الاستعداد المبكر والمتابعة الدقيقة لكافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج.

وشدد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على أن خدمة حجاج الجمعيات الأهلية تمثل مسؤولية وطنية ودينية تحرص الوزارة على إدارتها وفق أسس التخطيط، والتنسيق المؤسسي، وتكامل الأدوار مع الشركاء.

جانب من اجتماع التضامن الاجتماعي لبحث آخر استعدادات موسم حج 2026
وأشار إلى أن التعاون مع شركة بشرى الضيافة يجسّد نموذجًا للشراكة الفاعلة، التي لا تقتصر على تنفيذ الخدمات، بل تمتد إلى توحيد الرؤية، وتبادل الخبرات، والشفافية في عرض الاستعدادات قبل دخول الموسم، بما يضمن جاهزية ميدانية عالية عند انطلاق رحلات الحج.

جانب من اجتماع التضامن الاجتماعي لبحث آخر استعدادات موسم حج 2026
التضامن تيسير الحج خدمات الحج الاستعداد المبكر لموسم حج 1447هـ 2026م

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

