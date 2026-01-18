رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

أكد الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامن الإجتماعي، أن واقعة استغلال جنســي وهتـــك عرض لأطفال داخل إحدى دور الأيتام، انتهت بحبس أحد المتبرعين على ذمة قضية إتجار في البشر، وذلك بعد تدخل النيابة العامة.

وقال علاء عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن التحريات كشفت إقامة الأطفال لدى المتبرع خارج الدار، ليتم التنسيق الفوري مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، وإعادتهم إلى دار الرعاية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أن القضية ما زالت قيد التحقيق دون تدخل إداري لحين صدور قرار نهائي.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بالوزارة، أن الواقعة ظهرت عقب تكثيف الرقابة على دور الرعاية، حيث لوحظ غياب أربعة أطفال غير مقيدين رسميًا عن الدار، ما استدعى فتح تحقيقات موسعة.