الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التضامن: التدخل السريع تعامل مع 8657 بلاغًا على مستوى محافظات الجمهورية خلال 2025

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2025، والذي تعامل مع آلاف البلاغات وحقق نسبة إنجاز كاملة، حيث تصدرت محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، وبورسعيد، والقليوبية، والأقصر، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وأسوان، والمنوفية، قائمة التدخلات.

وأوضح التقرير تنوع البلاغات التي تعامل معها الفريق، ما بين بلاغات تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وحالات الأطفال والكبار بلا مأوى، وأسر بلا مأوى، وحالات إنسانية، حيث تم التدخل وفق آليات مهنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى أن تدخلات فريق التدخل السريع خلال عام 2025 شملت فحص بلاغات وزيارات تتعلق بانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لـ420 بلاغا، واستقبال أطفال وكبار بلا مأوى داخل مؤسسات الرعاية المناسبة لـ598 بلاغا، فضلا عن دمج أسر لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى لـ233 بلاغا، وتقديم مساعدات إنسانية شملت وجبات وبطاطين للأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية لـ2373 بلاغا.

كما تم توقيع الكشف الطبي واستقبال حالات بمستشفيات وزارة الصحة لـ368 بلاغا، وإعداد دراسات حالة للأطفال والكبار بلا مأوى ممن رفضوا الانتقال لمؤسسات الرعاية أو تعذر العثور عليهم لـ4726 بلاغا، وذلك بإجمالى 8657 بلاغا على مدار عام كامل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار دعم منظومة عمل فريق التدخل السريع، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة له للتعامل الفوري مع البلاغات على المستويين المركزي والمحلي، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في آليات التوعية بجريمة الاتجار في البشر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن التعامل مع هذه الفئات يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بحماية كرامة الإنسان، وضمان حق الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على الدعم والرعاية الفورية، بما يعكس رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة. 

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه بالمحافظات، التي تم تدريبها وتأهيلها وفق أحدث برامج التدريب، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي في حالات تعرض الأطفال للخطر وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويحقق فريق التدخل السريع سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة، سواء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن بلا ماوى مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

