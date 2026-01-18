خبير: حد الإعفاء من الضريبة العقارية لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي

قال الدكتور عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، إن الضريبة العقارية تُطبق على جميع العقارات المبنية، بما فيها الوحدة السكنية الوحيدة التي يقيم فيها المواطن.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذا الموضوع يمثل محور الجدل الحالي بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 18 فقرة «د» الخاصة بالإعفاءات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء أدى إلى ضعف قيمة حد الإعفاء الحالي، ما أثار مطالب برلمانية بإعادة النظر في الحدود لتكون أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن الحكومة اقترحت إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية التي لا يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه سنويًا، وهو ما اعتبره خبراء غير متناسب مع أسعار العقارات الحالية.