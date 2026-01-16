قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الكهرباء والضريبة العقارية الأبرز.. قوانين تنتظر البرلمان الجديد

عبد الرحمن سرحان

ينتظر مجلس النواب الجديد العديد من التشريعات التي ستكون على رأس الأجندة البرلمانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الذي بدأ يوم الإثنين الماضي وانتهى أمس الأول من الجلسات الإجرائية بتشكيل لجانه النوعية.

ومع رفع رئيس المجلس المستشار هشام بدوي الجلسات لموعد غير محدد، ينتظر الجميع الانطلاقة الأولى لمجلس النواب، والتي من المتوقع أن تكون بماقشة العديد من مشروعات القوانين التي ستحيلها الحكومة وكذلك مجلس الشيوخ إليها.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز التشريعيات التي أقرت والتي محل نقاش والمنتظر أن تكون على رأس أجندة مجلس النواب 2026.

تعديلات قانون الكهرباء

من المنتظر أن تدخل تعديلات قانون الكهرباء ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك بعدما أقرها مجلس الشيوخ نهائيا وأحالها إلى المجلس.

وتهدف التعديلات إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب حاسم يجمع بين الردع (عقوبات مغلظة) والعدالة التصالحية (إتاحة الفرصة للتصالح وسداد مستحقات الدولة).

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه (أو إحداهما) كل موظف قام بـ توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون والعلم بوقوع مخالفة توصيل ولم يبلغ السلطات المختصة. والامتناع عمداً عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها دون عذر قانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويُلزم الموظف برد مثلي (ضعف) قيمة التيار المستولى عليه.
 

وإذا تمت السرقة عبر التدخل العمدي في العدادات أو أجهزة التوزيع، تزداد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه.

تعديلات قانون الضريبة العقارية

من المتوقع كذلك أن يكون مشروع قانون تعديلات قانون الضريبة العقارية على رأس أولويات مجلس النواب، وهي التعديلات التي يناقشها مجلس الشيوخ حاليا ومن المنتظر أن تحال إلى مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون في إطار نهج إصلاحي تتبناء الدولة الإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة ويتطلق المشروع من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرفعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة المشار إليها ليواكب الواقع المتجدد ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن، ومن ثم يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة، ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفافية والانضباط

