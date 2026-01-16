قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وكيل اتصالات النواب: القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها

محمود حسين طاهر
محمود حسين طاهر
محمد الشعراوي

ثمّن النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الخاص بقطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية للدور المصري المسؤول في إدارة الأزمات الإقليمية، في ظل قيادة سياسية رشيدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع أمن واستقرار المنطقة في صدارة أولوياتها.

وأكد طاهر، في بيان له، أن التحرك المصري المتواصل يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة المناخ المناسب للانتقال من مرحلة التهدئة إلى مسار أكثر استقرارًا، مشددًا على أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الملفات المعقدة بحكمة واتزان.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن تزامن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مع انعقاد أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة، يحمل دلالات مهمة، ويؤكد ثقة الأطراف الفلسطينية في الدور المصري باعتباره صمام أمان حقيقي للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تنسيق الجهود الفلسطينية، وتحسين آليات تقديم الدعم الإنساني، وتهيئة الأرضية اللازمة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار.

وشدد النائب محمود حسين طاهر على أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تفتح آفاقًا جديدة أمام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل ما تتضمنه من إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية، وإعادة قدر من الاستقرار إلى الحياة اليومية للمواطنين.

واختتم وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية الحالية تعكس التزامًا ثابتًا بتحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على الحلول المستدامة لا المؤقتة.

