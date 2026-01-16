قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
برلمان

برلماني: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة دور مصر في إنهاء حرب غزة

مؤتمر شرم الشيخ
مؤتمر شرم الشيخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بنجاح الجهود المصرية والقيادة السياسية الحكيمة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، الذي جرى توقيعه بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن هذا النجاح يعكس المكانة الإقليمية والدولية الكبيرة للدولة المصرية، والدور المحوري الذي تضطلع به بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي لم تدخر مصر جهدًا منذ اندلاع الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلا وبذلته من أجل التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث قادت تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة، وتواصلت مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، إلى جانب فتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم، في مشهد إنساني يعكس ثوابت الدولة المصرية تجاه أشقائها الفلسطينيين.

وشدد أبو النصر،  على أن ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية، سواء الغذائية أو الطبية أو الإغاثية، يؤكد أن الدعم المصري لغزة لم يكن شعارات، بل مواقف عملية على الأرض، تعبر عن ضمير الأمة العربية ودور مصر التاريخي في دعم قضاياها العادلة.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام يمثل بارقة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو إنهاء معاناته، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ودعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة فلسطين شرم الشيخ البرلمان النواب

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

صورة أرشيفية

غدا بشمال سيناء.. انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية أهل مصر

محافظ الغربية

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

سيارة الشيخ الشعراوي

حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

