برلماني: الجهود المصرية تدعم القضية الفلسطينية وتحبط مخططات الجانب الإسرائيلي

رحّب النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، بإعلان القيادة السياسية انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا دعمه الكامل لاستمرار الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، واحباط مخططات الجانب الاسرائيلي.

وأكد الغنيمي، في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية المصرية تتحرك برؤية واضحة ومسؤولة تستهدف ترسيخ الأمن والسلام، مشيرًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان.

وأضاف أن استكمال تنفيذ مراحل الاتفاق يمثل رسالة ثقة في الجهود المصرية المتواصلة، ويعزز من فرص تحقيق الاستقرار والتنمية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية خلف الدور المصري الداعم للحلول السياسية الشاملة.

وأوضح النائب أن البرلمان يساند تحركات الدولة والقيادة السياسية في هذا الملف، انطلاقًا من إدراكه لأهمية الحفاظ على الأمن القومي ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب عماد الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التوازن الإقليمي، بفضل قيادة سياسية واعية ودبلوماسية نشطة تحظى بالاحترام والتقدير