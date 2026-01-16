برلماني يشيد بالدور القيادي للقاهرة في إنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق: لحظة فارقة بإرادة مصرية

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة يمثل لحظة فاصلة في مسار التهدئة والاستقرار، ويعكس ثقل الدور المصري الراسخ في إدارة الأزمة الفلسطينية وتحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض.

وأشار همام، إلى أن احتضان العاصمة المصرية القاهرة أول اجتماع للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يعكس مرة أخرى قدرة مصر على جمع الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية موحدة، وضمان سير المرحلة الثانية وفق أهداف واضحة لتثبيت الاستقرار، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب أن تزامن هذا الاجتماع مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتوافق الذي تحقق بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، يؤكد أن نجاح المرحلة الثانية هو ثمرة إرادة سياسية مصرية واعية ومسؤولة، تقود المنطقة نحو الأمن والاستقرار، وتمهد لإعادة الإعمار.

وأوضح مختار همام أن مصر تعاملت مع القضية الفلسطينية دائمًا باعتبارها أولوية استراتيجية وأمن قومي عربي، مع التركيز على حماية المدنيين، ومنع تفاقم الأزمة، وبناء مسار سياسي مستدام يعيد التوازن للمنطقة.

وأكد على أن المرحلة الثانية من الاتفاق تمثل بارقة أمل حقيقية لشعب غزة، وتؤكد أن القاهرة ستظل دائمًا الطرف القادر على جمع الفرقاء، وحماية فرص السلام، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأسرها.