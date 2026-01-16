قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

علي شعث: الدول الداعمة ستوفر مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة

علي شعث
علي شعث
البهى عمرو

قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ الدول الداعمة ستوفر الدعم الكامل للجنة وللمفوضية المختصة بإدارة القطاع وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن العملية ستحتاج إلى مليارات الدولارات.

وأكد شعث، في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على التعاون مع الأشقاء العرب، وعلى رأسهم الدولة المصرية، لتوفير المقاولين ومواد البناء والأثاث والمستلزمات الأخرى لضمان تنفيذ الخطة بشكل متكامل وفعال.

 

إعادة البنية التحتية

 

وذكر، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الخطة المصرية المعتمدة من اللجنة والسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تهدف إلى إعادة البنية التحتية لقطاع غزة، وتأمين مساكن مؤقتة وثابتة، وتوفير ملاذات آمنة للمواطنين، مع التأكيد على أن المشاريع ستنفذ وفق جدول زمني واضح لتلبية احتياجات السكان بشكل عاجل وفاعل.

علي شعث اللجنة الوطنية الفلسطينية غزة قطاع غزة

