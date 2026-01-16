قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
توك شو

علي شعث: توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع لقطاع غزة

الدكتور علي شعث
الدكتور علي شعث
البهى عمرو

قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ أعضاء اللجنة لديهم خبرة طويلة في العمل الوطني والتنموي والإغاثي، وأن اللجنة بدأت عملها فعليًا منذ اجتماعها الأول في القاهرة، بهدف تقديم الدعم للمرأة والطفل والمواطن الفلسطيني المتضرر، وإعادة الأمل والكرامة لأهالي قطاع غزة، مع التأكيد على أن التنفيذ سيتم وفق جدول زمني واضح ومحدد لتلبية احتياجات السكان بأسرع وقت ممكن.

200 ألف وحدة إيواء 

 

وأضاف شعث، في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أولى خطوات اللجنة في خطة إعادة التأهيل والإعمار ستتمثل في توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع عاجلة غير آجلة لقطاع غزة.

وتابع، أنّ اللجنة اختارت مواقع محددة لوضع هذه الوحدات، مع توفير المرافق الأساسية المرتبطة بها مثل التعليم والصحة والأمن والإغاثة، لضمان حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيم معرضة للعوامل الجوية.

الدكتور علي شعث قطاع غزة غزة اللجنة الوطنية الفلسطينية

