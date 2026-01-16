علي شعث يكشف أهداف وخطة اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة.. بعد قليل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" برومو لقاء الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، الذي يذاع اليوم الجمعة في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويكشف علي شعث في أول حوار له بعد تعيينه رئيسًا للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، عن أهداف اللجنة وخططها المستقبلية.

وأكد د. شعث أن اللجنة مكوّنة من 15 شخصية فلسطينية مهنية معتدلة، مشيرًا إلى أن عملها بدأ فور اجتماعها بالقاهرة، على أن تنتقل الأنشطة قريبًا إلى قطاع غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن خطة العمل تستند إلى الخطة المصرية المعتمدة من الجامعة العربية، وحظيت بترحيب دول العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن جميع أعضاء اللجنة ملتزمون بالابتعاد عن الاشتباك المباشر في العمل السياسي والتركيز على بناء اقتصاد وطني فلسطيني متين.