بدء أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث بدأت أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة.

وفي سياق متصل..أكد رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، أن التوافق الذي جرى بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يُعد ثمرة مباشرة لجهود جمهورية مصر العربية في إدارة الملف الفلسطيني.

تخفيف المعاناة الإنسانية

وأوضح أبو جزر، خلال تصريحات للإعلامية فيروز مكي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه اللجنة سبق أن أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، في إطار رؤية مصرية تستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.