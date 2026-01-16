رمضان أبو جزر : دعم لجنة التكنوقراط في غزة ضرورة لإفشال مخططات نتنياهو

أكد رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث، أن التوافق الذي جرى بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة يُعد ثمرة مباشرة لجهود جمهورية مصر العربية في إدارة الملف الفلسطيني.

تخفيف المعاناة الإنسانية

وأوضح أبو جزر، خلال تصريحات للإعلامية فيروز مكي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه اللجنة سبق أن أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، في إطار رؤية مصرية تستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.

إفشال مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأشار إلى أن الدور المصري كان حاسمًا في دفع مختلف الأطراف الفلسطينية، بما في ذلك الفصائل والسلطة الفلسطينية، نحو القبول بتشكيل اللجنة، باعتبارها خطوة تخدم الشعب الفلسطيني وتسهم في إفشال مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد مدير مركز بروكسل للبحوث أن الأسماء المطروحة لعضوية اللجنة لا تمثل أزمة، موضحًا أن معظمها شخصيات تكنوقراط وتحظى بقبول في الشارع الفلسطيني، الذي يعاني منذ أكثر من عامين من تداعيات الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة.

فهم الواقع الميداني

وشدد أبو جزر على أن المرحلة الراهنة تتطلب توافقًا وطنيًا فلسطينيًا يتجاوز الخلافات السياسية، لافتًا إلى أن كون غالبية أعضاء اللجنة من أبناء قطاع غزة يمنحهم قدرة حقيقية على فهم الواقع الميداني ومعاناة المواطنين اليومية.

وأوضح أن الأولوية يجب أن تنصب على إعادة الإعمار وتخفيف الأعباء عن النازحين، مع ترك القضايا السياسية الكبرى للقيادة الفلسطينية الممثلة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن توحيد الجهود في هذه المرحلة الحرجة.