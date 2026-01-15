هند الضاوي : إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة .. وتناور بنزع سلاح حماس

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن إسرائيل لم تكن تتمنى الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسعى حاليًا إلى عرقلتها عبر التحايل على بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن ما يحدث الان نتيجة الضغوط التي مورست مؤخرًا على الولايات المتحدة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن تل أبيب تعمل على خلق عثرات تعطل تنفيذ المرحلة الثانية، من خلال إعادة طرح مطلب نزع سلاح حركة حماس، في محاولة للالتفاف على الالتزامات المتفق عليها، وهو نهج وصفه بأنه «متعارف عليه في السلوك الإسرائيلي» عند تطبيق الاتفاقات.

وأشار هند الضاوي، إلى أن إسرائيل تحاول إفشال هذه المرحلة سياسيًا وإعلاميًا، رغم عدم وجود ما يشكل تهديدًا مباشرًا لها من قطاع غزة، مؤكدًا أن تمسكها بخيار التهجير يعكس استمرار سياساتها الرامية إلى فرض واقع جديد على الأرض.

وشددت هند الضاوي، على أهمية تماسك الفصائل الفلسطينية وتعاملها بمرونة محسوبة، بما يضع إسرائيل «في الزاوية» ويمنعها من استغلال أي ثغرات لتعطيل الاتفاق، محذرًا من تكرار سيناريو جنوب لبنان إذا ما أُتيحت لتل أبيب فرصة إفشال المسار الحالي، وأكدت أن الترابط بين الفصائل الفلسطينية، إلى جانب الدور المصري، يمثلان عاملين حاسمين لعبور المرحلة الثانية بنجاح والوصول إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق.