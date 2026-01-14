قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصدّره تريند «إكس».. دنيا المصري تكشف أسرار نجاح «لعبة وقلبت بجد»
طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال
الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا
هل تلقى إيران مصير فنزويلا؟| سمير فرج يكشف لـ صدى البلد كواليس السيناريو الأمريكي ويجيب عن أخطر التساؤلات
الأرصاد العالمية: 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
وسائل إعلام عبرية: فتح الملاجئ العامة أمام السكان بشكل فوري
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: الإرادة المصرية وصمود الفلسطينيين أفشلا مخططات دول كبرى في غزة

هند الضاوي
هند الضاوي
إسراء صبري

أكدت الاعلامية هند الضاوي، أن الإرادة المصرية إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني، نجحت في هزيمة مخططات دول كبرى كانت تستهدف قطاع غزة، مشددة على أن البدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا يعني بالضرورة انتهاء الحرب. 

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنها لا تعوّل على الضمانات الأمريكية بشأن التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، مستشهدة بما جرى في المرحلة الأولى التي التزمت فيها الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، بينما استمرت إسرائيل في إطلاق النار.

وأضافت هند الضاوي، أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات وتوظيفها بما يفرض الإرادة الدولية، مؤكدة أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إدارة التعقيدات المرتبطة بالاتفاق، وأشارت إلى أنه حتى في حال وجود عثرات قد تواجه الفلسطينيين خلال تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، فإن مصر حاضرة بإرادة حقيقية وقادرة، في المراحل الفاصلة، على فرض التزاماتها على جميع الأطراف.

وشددت هند الضاوي على أن مصر تتحرك في هذا الملف انطلاقًا من التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية، وهو ما يمنحها ثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي، ويعزز من قدرتها على حماية مسار الاتفاق والدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية في مختلف المحافل.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

الواقعة

حادث تصادم .. الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بتعدّى رجل شرطة على مواطن بالقاهرة

اسعاف

مصرع شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بنجع حمادي

بالصور

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد