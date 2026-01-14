هند الضاوي: الإرادة المصرية وصمود الفلسطينيين أفشلا مخططات دول كبرى في غزة

أكدت الاعلامية هند الضاوي، أن الإرادة المصرية إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني، نجحت في هزيمة مخططات دول كبرى كانت تستهدف قطاع غزة، مشددة على أن البدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا يعني بالضرورة انتهاء الحرب.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنها لا تعوّل على الضمانات الأمريكية بشأن التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، مستشهدة بما جرى في المرحلة الأولى التي التزمت فيها الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، بينما استمرت إسرائيل في إطلاق النار.

وأضافت هند الضاوي، أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات وتوظيفها بما يفرض الإرادة الدولية، مؤكدة أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إدارة التعقيدات المرتبطة بالاتفاق، وأشارت إلى أنه حتى في حال وجود عثرات قد تواجه الفلسطينيين خلال تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، فإن مصر حاضرة بإرادة حقيقية وقادرة، في المراحل الفاصلة، على فرض التزاماتها على جميع الأطراف.

وشددت هند الضاوي على أن مصر تتحرك في هذا الملف انطلاقًا من التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية، وهو ما يمنحها ثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي، ويعزز من قدرتها على حماية مسار الاتفاق والدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية في مختلف المحافل.