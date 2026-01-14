أسامة الفرا: نثمن الجهود المصرية في إنجاز التوافق الفلسطيني حول إدارة قطاع غزة

قال أسامة الفرا القيادي بالتيار الديمقراطي الإصلاحي الفلسطيني، إنّ التوافق الفلسطيني الذي جرى التوصل إليه بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط يُعد خطوة بالغة الأهمية في هذه المرحلة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية من أجل إنجاز هذا التوافق.

وأوضح، أن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة الشأن الفلسطيني في قطاع غزة جاء انسجامًا مع ما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التوافق الفلسطيني على لجنة التكنوقراط يمثل خطوة محورية لتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تضطلع بدور أساسي في إدارة المرحلة المقبلة، بما يسهم في توفير حالة من الاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.

وتابع، أنّ لجنة التكنوقراط ستوفر الأرضية المناسبة لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن دورها يتمثل في تهيئة البيئة الميدانية والظروف العملية لإنجاح الإعمار.

ولفت إلى أن عملية إعادة الإعمار الشاملة تتطلب جهدًا دوليًا واسعًا، سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ، نظرًا لضخامة حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، والذي يقدَّر بأن إعادة إعماره تحتاج إلى ما يقارب 80 مليار دولار.

وأضاف أن عملية الإعمار لا يمكن أن تبدأ دون إنجاز خطوات تمهيدية أساسية، في مقدمتها إزالة الأنقاض ومخلفات المباني المدمرة، والتي تُقدَّر بنحو 70 مليون طن.

وشدد على أن هذا التحدي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي، من أجل دفع عجلة إعادة الإعمار قدمًا، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.