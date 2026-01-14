قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة الفرا: نثمن الجهود المصرية في إنجاز التوافق الفلسطيني حول إدارة قطاع غزة

أسامة الفرا القيادي بالتيار الديمقراطي الإصلاحي الفلسطيني
أسامة الفرا القيادي بالتيار الديمقراطي الإصلاحي الفلسطيني
محمود محسن

قال أسامة الفرا القيادي بالتيار الديمقراطي الإصلاحي الفلسطيني، إنّ التوافق الفلسطيني الذي جرى التوصل إليه بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط يُعد خطوة بالغة الأهمية في هذه المرحلة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية من أجل إنجاز هذا التوافق.

وأوضح، أن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة الشأن الفلسطيني في قطاع غزة جاء انسجامًا مع ما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التوافق الفلسطيني على لجنة التكنوقراط يمثل خطوة محورية لتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تضطلع بدور أساسي في إدارة المرحلة المقبلة، بما يسهم في توفير حالة من الاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.

وتابع، أنّ لجنة التكنوقراط ستوفر الأرضية المناسبة لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن دورها يتمثل في تهيئة البيئة الميدانية والظروف العملية لإنجاح الإعمار.

ولفت إلى أن عملية إعادة الإعمار الشاملة تتطلب جهدًا دوليًا واسعًا، سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ، نظرًا لضخامة حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، والذي يقدَّر بأن إعادة إعماره تحتاج إلى ما يقارب 80 مليار دولار.

وأضاف أن عملية الإعمار لا يمكن أن تبدأ دون إنجاز خطوات تمهيدية أساسية، في مقدمتها إزالة الأنقاض ومخلفات المباني المدمرة، والتي تُقدَّر بنحو 70 مليون طن.

وشدد على أن هذا التحدي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي، من أجل دفع عجلة إعادة الإعمار قدمًا، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أسامة الفرا التوافق الفلسطيني مصر قطاع غزة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس العاصمة

أهلي جدة

دوري روشن السعودي.. أهلي جدة يهزم التعاون في الوقت القاتل.. والشباب يسحق نيوم 3-2

ساديو ماني

اول تعليق من ساديو ماني بعد فوز السنغال على منتخب مصر

بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

المزيد