عضو المكتب السياسي لحماس: الفصائل الفلسطينية داعمة لإنجاح لجنة إدارة قطاع غزة

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ لجنة التكنوقراط المقرر أن تتولى إدارة شؤون قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأوضح أن النقاشات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية أفضت إلى الوصول لخطوات متقدمة وعملية، حيث انتقل البحث من الإطار العام إلى مناقشة طبيعة تشكيل اللجنة والمهام المنوطة بكل عضو من أعضائها.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفصائل الفلسطينية، إلى جانب مكونات الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تدعم وتساند عمل لجنة التكنوقراط.

وشدد، على الاستعداد لتقديم كل ما يلزم لضمان نجاحها في أداء مهامها، مشيرًا، إلى أن هناك حرصًا على توفير ترتيبات وتشكيلات داعمة على الأرض داخل القطاع، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين، ويمنحهم شعورًا بحدوث تغيير حقيقي في إدارة هذا الملف.

وتابع، أنّ النقاش شمل أيضًا الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة، مبينًا أنه جرى التوافق عليها فصائليًا، وأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية كانت واضحة منذ البداية في موقفها الداعم لأي تركيبة تضم شخصيات فلسطينية وطنية تتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية.

وأكد أنه لا توجد إشكالية تتعلق بالأسماء، طالما توافرت فيها المعايير الوطنية والمهنية المطلوبة لإدارة شؤون قطاع غزة في هذه المرحلة.