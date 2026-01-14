محمد صالح: نجاح الدور المصري في الانتقال للمرحلة الثانية يمثل بارقة أمل حقيقية لأهالي غزة

ثمّن محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، الجهود المصرية المكثفة التي قادتها الدولة المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن النجاح في الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر ودورها المحوري في استعادة الاستقرار بالمنطقة.

وأكد صالح أن التحرك المصري كان ولا يزال حجر الزاوية في أي مسار يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الانتقال للمرحلة الثانية يمثل بارقة أمل حقيقية للفلسطينيين، ويفتح الطريق أمام بدء جهود إعادة إعمار غزة، بما يعيد الحياة إلى القطاع ويحفظ كرامة أهله.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن ما تحقق هو استكمال طبيعي لاتفاقية شرم الشيخ، التي أرست قواعد التهدئة والعمل السياسي المنظم، ورسخت مبدأ الحلول السلمية بعيدًا عن منطق التصعيد، لافتًا إلى أن مصر تتحرك دائمًا من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار محمد مجدي صالح إلى أن نجاح هذا المسار يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، داعيًا إلى البناء على هذه الخطوة من خلال دعم دولي حقيقي لجهود إعادة الإعمار وضمان استدامة التهدئة، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها.