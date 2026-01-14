قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة

وجه مروان عبد العال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات بسبب الجهود التي بذلوها في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجهود كانت حاسمة في درء المخاطر وحماية أهالي قطاع غزة من الهجمات ومحاولات الإبادة.

وتابع، العال أن اللقاءات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة أسفرت عن توافق واضح لدعم تشكيل اللجنة التكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، وتضم كفاءات فلسطينية محلية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدأت فعليًا بهذه الخطوة.

وتابع، أنّ الطريق أمام اللجنة لن يكون سهلاً، بسبب محاولات بعض الجهات المعادية لعرقلة عملها، خاصة تلك التي تهدف إلى التطهير العرقي والتهجير، مشددًا، على أن الفصائل الفلسطينية مصممة على مواجهة هذه التحديات والعمل على إزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الهدف من هذه المرحلة هو إعادة الأمل للشعب الفلسطيني في غزة وتأمين إدارة وطنية مسؤولة عن القطاع تضع مصلحة المواطنين في المقام الأول.

