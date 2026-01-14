فلسطين ترحب بجهود مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية بجهود الرئيس ترامب وويتكوف وكوشنر ومصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها: نرحب بكل جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية وتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة تثبيت اتفاق وقف الحرب والإسراع في إدخال المساعدات وفتح المعابر وانسحاب إسرائيل.

وفي وقت لاحق ؛ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، سيتولى رئاسة اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، في إطار خطة ترامب للسلام التي أوقفت العدوان الإسرائيلي على القطاع.

علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة



وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلا عن أربعة مسئولين وستة آخرين مطلعين على القرار تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح علنًا، أن الولايات المتحدة تقترب من تشكيل لجنة من الخبراء الفلسطينيين للإشراف على الحياة اليومية في قطاع غزة المدمر، حيث يسعى الكثيرون جاهدين لإعادة الإعمار بعد عامين من الحرب.