وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل

دعت وزيرة خارجية فلسطين الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ إجراءات عقابية عملية ضد منظومة الاستعمار الإسرائيلي لأنها تخالف المواثيق الدولية ولا تحترم ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت وزيرة خارجية فلسطين، خلال كلمتها في أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في الصومال، الدول الأعضاء للمقاطعة والامتناع عن أي نوع من العلاقات مع الاحتلال واستخدام علاقاتها مع الدول لإجبار إسرائيل للإلتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت أن دولة لاحتلال تعمل بشكل ممنهج لضرب أممنا القومي وخلق أمر واقع جديد في الشرق الأوسط، من خلال استهداف سيادة الدول وتاريخنا وحضارتنا الإنسانية واستقرار شعوبنا.

و أكدت على الموقف الواضح والرافض للتهجير بكافة أشكال الشعب الفلسطيني، مؤكدة حقها في التمسك بأرصض فلسطين والبقاء عليها والحق في العودة والتعويض للشعب الفلسطيني.