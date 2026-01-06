فلسطين والبنك الأوروبي يبحثان سبل دعم الخطط التنفيذية لإعادة إعمار قطاع غزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم /الثلاثاء/ في رام الله، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، سبل تعزيز آفاق التعاون في العديد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، ودعم الخطط التنفيذية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه جرى أيضا استعراض أهمية ضخ موارد مالية إضافية لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سواء عبر منح أو قروض تقدم للقطاع الخاص للاستفادة منها في تطوير قطاع المياه وكفاءة الاستخدام، ودعم التحول الرقمي عبر تقديم الدعم التقني لرقمنة الخدمات الحكومية والدفعات الإلكترونية.