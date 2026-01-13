رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المطران عماد موسى حداد بتنصيبه مطرانًا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين والأردن

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بخالص التهنئة إلى المطران عماد موسى حداد، بمناسبة تنصيبه مطرانًا خامسًا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين والأردن، بكنيسة الفادي الإنجيلية اللوثرية بمدينة القدس.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن هذا التنصيب يعكس الثقة في قيادة روحية قادرة على مواصلة رسالة الكنيسة في الإيمان والمحبة والسلام، وتعزيز قيم الحوار والتعايش، في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات دقيقة.

ويعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره العميق للخدمة الأمينة التي قدمها المطران سني إبراهيم عازر خلال سنوات خدمته، مثمنًا ما تركه من أثر روحي وإنساني، وما قدمه من نموذج قيادي قائم على الحكمة والشهادة الصادقة في خدمة الكنيسة والمجتمع.

كما يثمن الدكتور القس أندريه زكي الدور التاريخي والوطني الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين والأردن، متمنيًا للمطران عماد حداد خدمة مباركة ومثمرة، وأن يمنحه الله الحكمة والنعمة ليقود الكنيسة بأمانة، ويكون أداة سلام ورجاء لشعبه ومجتمعه.