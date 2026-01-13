قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المطران عماد موسى حداد بتنصيبه مطرانًا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين والأردن

المطران عماد موسى حداد
المطران عماد موسى حداد
ميرنا رزق

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بخالص التهنئة إلى المطران عماد موسى حداد، بمناسبة تنصيبه مطرانًا خامسًا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين والأردن، بكنيسة الفادي الإنجيلية اللوثرية بمدينة القدس.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن هذا التنصيب يعكس الثقة في قيادة روحية قادرة على مواصلة رسالة الكنيسة في الإيمان والمحبة والسلام، وتعزيز قيم الحوار والتعايش، في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات دقيقة.

ويعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره العميق للخدمة الأمينة التي قدمها المطران سني إبراهيم عازر خلال سنوات خدمته، مثمنًا ما تركه من أثر روحي وإنساني، وما قدمه من نموذج قيادي قائم على الحكمة والشهادة الصادقة في خدمة الكنيسة والمجتمع.

كما يثمن الدكتور القس أندريه زكي الدور التاريخي والوطني الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين والأردن، متمنيًا للمطران عماد حداد خدمة مباركة ومثمرة، وأن يمنحه الله الحكمة والنعمة ليقود الكنيسة بأمانة، ويكون أداة سلام ورجاء لشعبه ومجتمعه.

