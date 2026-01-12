الأنبا إيلاريون يدشن أواني مذبح ويرسم شمامسة جدد لكنيسة "مارجرجس" بحوش عيسى

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة حوش عيسى، وخلاله دشّن نيافته عددًا من الأواني لخدمة مذبح الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١١ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ١٧ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، و ٤ آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وفي إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، قدم كورال التربية الكنسية بالكنيسة فقرات ترانيم وألحان كنسية، ووزّع نيافة الأنبا إيلاريون الهدايا على الأطفال وشعب الكنيسة.

كما تفقد نيافته كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس بقرية المؤسسة.