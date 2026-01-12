البطريرك يوسف العبسي يتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة

تفقد غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة.

وخلال الزيارة، ترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي، بمشاركة سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، والسيد أنطوان شار، القيم البطريركي العام.

وعقب الذبيحة الإلهية، التقى الأب البطريرك مع شعب الكنيسة، في لقاء أبوي، حيث عبر الجميع عن سعادتهم البالغة بتواجد غبطته في وسطهم.