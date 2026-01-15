قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصقيع والضباب.. الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا
الخارجية الفلسطينية: وفاء إسرائيل بالتزاماتها شرط أساسي لتنفيذ اتفاق غزة
ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
برلماني: القاهرة ركيزة الاستقرار الإقليمي ونجاحها في غزة بارقة أمل للفلسطينيين

عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حزب مستقبل وطن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية لاستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في قيادة المسار السياسي الفلسطيني ودعم استقرار قطاع غزة.

وقال البري في بيان له، إن القاهرة لم تكن يومًا مجرد ساحة حوار، بل تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشددًا على أن مصر ظلت وسيطًا موثوقًا يتمتع بثقة جميع الأطراف، وقدمت ضمانات حقيقية ساعدت على تقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف الفلسطينية، بما يدعم المصالحة الوطنية والإدارة المسؤولة لقطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن استضافة الاجتماع تمثل خطوة مهمة لتعزيز القرار الفلسطيني المستقل، واستكمال العمل وفق خطة وقف إطلاق النار، بما يضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتًا إلى أن نجاح الدور المصري في الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة يُعد بارقة أمل حقيقية لأهالي القطاع، ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا.

وأكد البري أن دعم مصر لتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية يأتي في إطار حرصها على توفير إدارة مؤسسية فعالة، تسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإشراف على جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التحرك المصري منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة اتسم بالثبات والوضوح، سواء عبر الجهود السياسية والدبلوماسية أو من خلال فتح قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف، والعمل المتواصل من أجل وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ومنع التهجير القسري، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية.

وشدد النائب مجدي البري على أن ما تحقق من تقدم هو نتيجة مباشرة لرؤية مصر المتوازنة ودورها الوطني الصادق في نصرة القضايا العربية العادلة، موضحًا أن القيادة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في الجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي والبعد الإنساني العاجل، بما يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم البري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاستكمال مسار التهدئة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، مع استمرار الدور المصري الفاعل كضامن رئيسي للاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية، وركيزة أي مسار سياسي شامل يحقق الأمن والسلام العادل والمستدام.

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

