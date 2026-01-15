قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: التحركات المصرية في ملف غزة تؤكد أن القاهرة صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية

غزة
غزة
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن نجاح الجهود المصرية في الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة يمثل محطة فارقة في مسار التهدئة، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة المصرية في حماية الشعب الفلسطيني والتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ شهور.

وقال الحبال إن التحرك المصري لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة انتهجتها القيادة السياسية منذ اندلاع الأزمة، قوامها العمل على وقف نزيف الدم، وتثبيت التهدئة، وفتح مسارات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن القاهرة نجحت، بحكم خبرتها الطويلة وثقلها السياسي، في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية في المنطقة، مؤكدًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يبعث برسالة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني، ويمثل خطوة مهمة نحو تخفيف معاناته الإنسانية، وتهيئة الأجواء لاستعادة الاستقرار النسبي داخل قطاع غزة.

وأشار الحبال إلى أن الدور المصري ظل ثابتًا ومنحازًا للحقوق الفلسطينية المشروعة، دون مزايدات أو حسابات ضيقة، لافتًا إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن ما تحقق من تقدم في مسار الاتفاق يعكس مصداقية الدور المصري وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على لعب دور الوسيط النزيه، القادر على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار، واعتبارات العدالة الإنسانية، وهو ما عزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل هذه الأزمة المعقدة.

وأكد الحبال أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، مع استمرار التنسيق الدولي لضمان استدامة التهدئة، مشددًا على أن مصر ستظل الطرف الأهم والضامن الرئيسي لأي مسار يستهدف إنهاء معاناة الفلسطينيين، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

غزة مصر فلسطين رفح نواب

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

قطاع الطيران

لمدة 3 أعوام قادمة.. مصر تقدم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران إلى منظمة الإيكاو

عشية مشتركة للكنائس الأرثوذكسية الشرقية

صلاة عشية مشتركة للكنائس الأرثوذكسية الشرقية | صور

الزراعة

النصف الأول من يناير.. الزراعة: إزالة 53 حالة تعدي وتطهير 13 مسقى و 16 مصرفا

بالصور

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

