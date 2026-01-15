قيادي بمستقبل وطن: التحركات المصرية في ملف غزة تؤكد أن القاهرة صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن نجاح الجهود المصرية في الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة يمثل محطة فارقة في مسار التهدئة، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة المصرية في حماية الشعب الفلسطيني والتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ شهور.

وقال الحبال إن التحرك المصري لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة انتهجتها القيادة السياسية منذ اندلاع الأزمة، قوامها العمل على وقف نزيف الدم، وتثبيت التهدئة، وفتح مسارات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن القاهرة نجحت، بحكم خبرتها الطويلة وثقلها السياسي، في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية في المنطقة، مؤكدًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يبعث برسالة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني، ويمثل خطوة مهمة نحو تخفيف معاناته الإنسانية، وتهيئة الأجواء لاستعادة الاستقرار النسبي داخل قطاع غزة.

وأشار الحبال إلى أن الدور المصري ظل ثابتًا ومنحازًا للحقوق الفلسطينية المشروعة، دون مزايدات أو حسابات ضيقة، لافتًا إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن ما تحقق من تقدم في مسار الاتفاق يعكس مصداقية الدور المصري وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على لعب دور الوسيط النزيه، القادر على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار، واعتبارات العدالة الإنسانية، وهو ما عزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في ظل هذه الأزمة المعقدة.

وأكد الحبال أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، مع استمرار التنسيق الدولي لضمان استدامة التهدئة، مشددًا على أن مصر ستظل الطرف الأهم والضامن الرئيسي لأي مسار يستهدف إنهاء معاناة الفلسطينيين، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.