الخارجية الفلسطينية: وفاء إسرائيل بالتزاماتها شرط أساسي لتنفيذ اتفاق غزة

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين شاهين، ضرورة اضطلاع رعاة اتفاق غزة بمسئولياتهم لضمان وفاء إسرائيل الكامل بالتزاماتها.

وقالت شاهين، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرهون ببسط سلطة الدولة الفلسطينية على الأرض، مشددة على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون منخرطة بشكل كامل في إدارة شؤون قطاع غزة مستقبلًا، وداعية إلى بدء عمل لجنة إدارة غزة في أسرع وقت ممكن لضمان إدارة منظمة وفاعلة للمرحلة المقبلة.

وأكدت أن أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة مرفوضة تمامًا وتمثل خطًا أحمر، مشددة على أن وحدة الأراضي الفلسطينية حق ثابت لا يمكن المساس به.

وفي ملف الإعمار، أوضحت أن إعادة إعمار قطاع غزة أولوية عاجلة، لكنها لا يجب أن تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية لا يجوز ربطها بأي شروط سياسية.

كما أكدت أن إسرائيل لا تريد أي دور سيادي فلسطيني، وتتعمد وضع عراقيل أمنية وسياسية، مشيرة إلى أن تجاوز هذه العراقيل يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا، خاصة أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات سياسية واقتصادية مؤثرة يمكن استخدامها للضغط على إسرائيل.

وفي ختام تصريحاتها، حذرت وزيرة الخارجية من أن الاستيطان يشهد تصعيدًا خطيرًا ويتخذ منحنى أكثر شراسة، مؤكدة في الوقت ذاته أن القيادة الفلسطينية تعوّل على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه السياسات.

