ستيف ويتكوف: خطة ترامب لإعمار غزة تحول القطاع لمكان مذهل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجلا يفيد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أننا سنقنع حماس بأن نزع السلاح هو الصواب من أجل سلام طويل الأمد.

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن خطة ترامب لإعمار غزة ستحول القطاع لمكان مذهل، ونحتاج إلى فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني فقد وعدنا بذلك ونحن ملزمون به.

ولفت إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مسألة كبيرة جدا للفلسطينيين والإسرائيليين، ونقف إلى جانب المتظاهرين في إيران.

وتابع:" ترامب حذر الإيرانيين وتواصلنا معهم بشأن قلقنا من عمليات القتل والإعدام الجماعي، ونأمل إيجاد حل دبلوماسي مع إيران بشأن تخصيب اليورانيوم والصواريخ، ونأمل إيجاد حل دبلوماسي مع إيران بشأن تخصيب اليورانيوم والصواريخ".



