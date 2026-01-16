قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عضو بالشيوخ: مصر لعبت دوراً محوريا للوصول للمرحلة الثانية من إتفاق غزة

حسام سعيد ، عضو مجلس الشيوخ
حسام سعيد ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب حسام سعيد عضو مجلس الشيوخ بالجهود المصرية الصادقة والمتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق،مؤكداً أن الوصول للمرحلة الثانية من الإتفاق إنما يعكس الدور المصري المحوري من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة . 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحرك المصري يأتي استكمالًا لاتفاقية شرم الشيخ، التي أرست مبادئ التهدئة وخفض التصعيد، ورسخت دور مصر كوسيط نزيه وفاعل يحظى بثقة جميع الأطراف، ويعمل انطلاقًا من مسؤولياته التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني مؤكداً أن أن التحركات المصرية تعكس رؤية سياسية متوازنة وحكيمة، تؤمن بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر حلول عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة وإعادة الإعمار.

وأكد " سعيد" أن مصرداعمة للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ووقفت ضد كل مخططات التهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

 وتابع أن مصر بذلك كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتي إتفاق وقف إطلاق  في شرم الشيخ.

وإختتم عضو الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق اليوم هو خطوة مهمة على طريق طويل، لكنه يعكس قدرة الدبلوماسية المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص أمل، وصناعة فارق حقيقي في حياة الشعوب . 

حسام سعيد مجلس الشيوخ شرم الشيخ القضية الفلسطينية

