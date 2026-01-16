المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال الدكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يضع منذ البداية عراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وكذلك أمام تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هذه العراقيل كانت متوقعة وتم التحذير منها مسبقاً.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم سلاحها، إلا أن مسألة التسليم ترتبط بالجهة التي سيتم التسليم لها، مؤكداً ضرورة دخول اللجنة المكلفة والهيئة الإدارية المختصة إلى قطاع غزة، إلى جانب القوى الأمنية التي تم تدريبها، من أجل تشكيل المؤسسات القادرة على ترتيب الأوضاع في المرحلة الثانية وفقاً للخطة المتفق عليها، بما في ذلك ملف تسليم السلاح.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل، لافتاً إلى تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن الإعلان الأمريكي بشأن الدخول في المرحلة الثانية هو إعلان إعلامي فقط، ولن يتم تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذي يثير الشكوك حول جدية الجانب الإسرائيلي في الالتزام بالاتفاق أو بمتطلبات هذه المرحلة.

وأكد الأسطل أن هذا السلوك يعكس توجهاً إسرائيلياً لضرب خطة الرئيس الأمريكي عرض الحائط، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب ممارسة ضغوط جدية على بنيامين نتنياهو من أجل إلزامه بتنفيذ الاتفاق ومراحله المختلفة.