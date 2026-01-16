قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
قيادي بفتح: الاحتلال يرتكب جرائم "إبادة إنجابية" في غزة
حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سعر الدولار اليوم 16-1-2026
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
توك شو

المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غزة
غزة
هاني حسين

قال الدكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يضع منذ البداية عراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وكذلك أمام تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هذه العراقيل كانت متوقعة وتم التحذير منها مسبقاً.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم سلاحها، إلا أن مسألة التسليم ترتبط بالجهة التي سيتم التسليم لها، مؤكداً ضرورة دخول اللجنة المكلفة والهيئة الإدارية المختصة إلى قطاع غزة، إلى جانب القوى الأمنية التي تم تدريبها، من أجل تشكيل المؤسسات القادرة على ترتيب الأوضاع في المرحلة الثانية وفقاً للخطة المتفق عليها، بما في ذلك ملف تسليم السلاح.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وضع العراقيل، لافتاً إلى تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن الإعلان الأمريكي بشأن الدخول في المرحلة الثانية هو إعلان إعلامي فقط، ولن يتم تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذي يثير الشكوك حول جدية الجانب الإسرائيلي في الالتزام بالاتفاق أو بمتطلبات هذه المرحلة.

وأكد الأسطل أن هذا السلوك يعكس توجهاً إسرائيلياً لضرب خطة الرئيس الأمريكي عرض الحائط، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب ممارسة ضغوط جدية على بنيامين نتنياهو من أجل إلزامه بتنفيذ الاتفاق ومراحله المختلفة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

