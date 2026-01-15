قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري
المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية
18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر
بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أخبار العالم

ارتفاع ضحايا الحرب في غزة إلى 71441 شهيدا

ضحايا الحرب في غزة
ضحايا الحرب في غزة
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 71441  شهيدا بعد وصول جثامين 15 شخصا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية .

وفي وقت لاحق ، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني واسعة طالت 80 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.


وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أنّ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وتركزت في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل، وفي بلدة كفر راعي بمحافظة جنين، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة مع بداية هذا العام، وبشكل غير مسبوق ما بعد الإبادة، والتي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كعمليات انتقام جماعية.


وأشار النادي إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضّفة، وأبرز هذه السياسات عمليات التحقيق الميداني، والتي تشكل اليوم السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء، واستنادا للمعلومات التي يوثقها نادي الأسير، فإن جيش الاحتلال وعند اقتحام المنازل بهدف التّحقيق الميداني، يجبر العائلات الخروج من المنزل، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقا كما ويجبر المعتقلين على خلع ملابسهم، في ظل الأجواء الباردة جداً.


وأكد نادي الأسير مجددا على أن كل جرائم الاحتلال الراهنّة، تشكل امتدادا لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أنّ المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل بمستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.


يشار إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميا بحقّ المواطنين، حيث بلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة بعد حرب الإبادة نحو 21 ألف حالة اعتقال.
 

