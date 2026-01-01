صحة غزة: شهيدان ومصاب جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، عن ارتقاء شهيدين وإصابة شخص آخر نتيجة الغارات التي شنها الاحتلال على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

متابعة الوضع الإنساني والطبي

أكدت الوزارة استمرار متابعة الوضع الإنساني والصحي داخل القطاع، مع تقديم الإسعافات الطبية العاجلة للجرحى والعمل على نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.

تأثير الغارات على المدنيين والبنية التحتية

تأتي هذه التطورات وسط تواصل الغارات التي أدت إلى سقوط ضحايا وإحداث أضرار في الممتلكات والبنية التحتية، ما يزيد الضغط على المنشآت الطبية والخدمات الإنسانية في القطاع.