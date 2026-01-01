صحة غزة: 416 شهيدا و1153 مصابا منذ قرار وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، عن ارتقاء 416 شهيدًا و1153 مصابًا منذ إعلان قرار وقف إطلاق النار، في نبأ عاجل نقلت خلاله آخر التطورات الإنسانية والصحية في القطاع.

جهود الإنقاذ وانتشال المصابين

وأعلنت الوزارة عن انتشال 683 شخصًا آخرين من مناطق النزاع، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الطبية والإغاثة العاجلة للمصابين والمتضررين، وتخفيف تداعيات الصراع على المدنيين.

الوضع الإنساني في غزة

تأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الجهود الإنسانية والطبية الطارئة داخل القطاع، وسط متابعة مستمرة من الجهات الرسمية والمستشفيات والمراكز الطبية لتوفير الرعاية الصحية للجرحى وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.