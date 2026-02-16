بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية لشهر رمضان في المنيا.. الأربعاء

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير 2026، وذلك خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، على أن يستمر العمل بهذه المواعيد حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واستثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020، في إطار حرص الدولة على تنظيم الأنشطة التجارية بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم.

وأشار محافظ المنيا إلى أنه بموجب القرار، تكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار تقديم خدمات «التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود.

وأضاف أن القرار يستثني الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، فضلًا عن مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية، ومنها محال بيع الفواكه والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وشدّد محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القرار، وتفعيل لجان المتابعة الميدانية، وتنفيذ حملات على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.