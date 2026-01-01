قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع فيلمي قصر الباشا ووفيها إيه يعني من دور العرض السينمائي
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة تطلق قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى

هاجر ابراهيم

أطلقت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفاد بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من دير البلح، بأن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمراً في جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة، مع تركيزه حالياً على شرق مدينة دير البلح والمنطقة الشرقية لمخيم البريج في المحافظة الوسطى.

وقال جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هذا القصف لم يمنع استمرار الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم المواطنين الفلسطينيين، حيث تتواجد فرق اللجنة المصرية في مقرها بقطاع غزة، وتطلق حالياً حملتها الثالثة لإغاثة المواطنين في المحافظة الوسطى، التي تشمل توزيع أكثر من 7790 طرداً غذائياً على السكان.

وكانت المرحلتان السابقتان قد انطلقتا في مدينة خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، ومن المقرر بعد انتهاء المرحلة الحالية في المحافظة الوسطى الانتقال إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأشار المراسل إلى نوعية المساعدات التي توزعها اللجنة، وتشمل كميات كبيرة من الدقيق والطرود الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى متعلقات النظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تقوم اللجنة بتوزيع الخيام على المتضررين من المنخفضات الجوية التي ضربت المنطقة مؤخراً، حيث تسببت الأمطار في تضرر آلاف الخيام خلال فصل الشتاء.


 


 

