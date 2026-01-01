قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل

أفاد بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من دير البلح، بأن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمراً في جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة، مع تركيزه حالياً على شرق مدينة دير البلح والمنطقة الشرقية لمخيم البريج في المحافظة الوسطى.

وقال جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هذا القصف لم يمنع استمرار الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم المواطنين الفلسطينيين، حيث تتواجد فرق اللجنة المصرية في مقرها بقطاع غزة، وتطلق حالياً حملتها الثالثة لإغاثة المواطنين في المحافظة الوسطى، التي تشمل توزيع أكثر من 7790 طرداً غذائياً على السكان.

وكانت المرحلتان السابقتان قد انطلقتا في مدينة خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، ومن المقرر بعد انتهاء المرحلة الحالية في المحافظة الوسطى الانتقال إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأشار المراسل إلى نوعية المساعدات التي توزعها اللجنة، وتشمل كميات كبيرة من الدقيق والطرود الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى متعلقات النظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تقوم اللجنة بتوزيع الخيام على المتضررين من المنخفضات الجوية التي ضربت المنطقة مؤخراً، حيث تسببت الأمطار في تضرر آلاف الخيام خلال فصل الشتاء.

وتواصل اللجنة تقديم هذه الخيام والمستلزمات الشتوية للمواطنين المتضررين في جميع أنحاء قطاع غزة.
 

